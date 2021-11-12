ABD'li finans devi Goldman Sachs'ın Türkiye'de varant ihraç etmek üzere yaptığı başvuru onaylandı. Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve ÜNLÜ & Co grubu iştiraki olarak faaliyet gösteren ÜNLÜ Menkul Değerler'in ihraca aracılık ve piyasa yapıcılık faaliyetlerini yürüteceği paya dayalı varantlar Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

İhraç edilecek varantlar ile ilgili detaylı bilgi ihraççı Goldman Sachs International'ın www.goldmansachs.com.tr adresli ve piyasa yapıcı ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'nin www.unlumenkul.com adresli internet sitelerinde yayınlanacak.