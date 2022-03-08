Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi altına olan talebi artırdı. İşgal girişimi öncesi 1902 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı bugün 2017 doları aştı. Altın son 2 haftada yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.

Bu gelişmelerin üzerine Goldman Sachs altın fiyatlarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs analistleri altının ons fiyatı için 3 aylık tahminlerini 1.950 dolardan 2.300 dolara, 6 aylık tahminlerini 2.050 dolardan 2.500 dolara, 1 yıllık beklentilerini ise 2.150 dolardan 2.500 dolara yükseltti.

Altın fiyatı Ağustos 2020'de koronavirüs salgınına yönelik endişelerin etkisiyle 2.067 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.

Yurtiçinde ise ons fiyatındaki artışın yanında dolar/TL'de de yükseliş yaşanması sebebiyle gram altın yüzde 1.8 yükselerek 940 lirayı gördü.