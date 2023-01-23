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Goldman Sachs Group'un varlık yönetim kolu, bankanın kazancına baskı yapan 59 milyar dolarlık alternatif yatırımı önemli ölçüde azaltma yoluna gidiyor.

Goldman Sachs varlık ve servet yönetimi baş yatırım yetkilisi Julian Salisbury, Wall Street'teki şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde pozisyonlarını elden çıkarmayı ve bilançosundaki bu paraların bir kısmını dış sermayeyle değiştirmeyi planladığını söyledi.

Salisbury, "Mevcut seviyelerden anlamlı bir düşüş görmeyi bekliyorum. Bilançodaki bireysel anlaşmaların aksine, fonlara ve fonlara yatırım yapmaya devam edeceğimiz için sıfıra gitmiyor" dedi.

2008'DEN BU YANA İLK KEZ

Goldman, Wall Street kâr hedeflerinin azımsanmayacak bir farkla kaçırarak nispeten olumsuz bir dördüncü çeyrek geçirdi. Diğer bankalar gibi, şirket anlaşmaları dururken mücadele eden Goldman, 2008 mali krizinden bu yana yaptığı en büyük işten çıkarmalarda 3 binden fazla çalışanını işten çıkarıyor.

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