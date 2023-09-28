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        Haberler Ekonomi Para Goldman'dan TL değerlendirmesi - Para Haberleri

        Goldman'dan TL değerlendirmesi

        Goldman Sachs'a göre, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşme Türk lirasında (TL) kazancın geri döndüğüne işaret ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:38
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        Goldman'dan TL değerlendirmesi
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        Goldman Sachs, müşterilerine gönderdiği "Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü" başlıklı gelişen piyasalar raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Dengesizliklerin arttığı ve yatırımcı ilgisinin azaldığı Heterodoks politikalarla geçen uzun bir dönemin ardından Türkiye'nin faizde normalleşmeye doğru hızlanan patikasının, politika faizini yüzde 30'a çıkaran bir diğer büyük artışla devam ettiği kaydedilen raporda, "Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesinde, parasal sıkılaştırmanın daha da güçlendirileceği belirtilirken, yerli piyasa katılımcılarının kur korumalı mevduatlardan TL mevduatlara geçişinin teşvik edileceğine odaklanıldı." denildi.

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        Raporda, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşmenin TL'de kazancın geri döndüğüne işaret ettiği belirtildi.

        Öngörülerin de yer aldığı raporda, şunlar kaydedildi:

        "Ekonomistlerimizin 12 ay sonrası enflasyon tahminlerine göre, yıl sonunda yüzde 40 ve üzeri politika faizi Türkiye'nin reel faizlerini pozitif bölgeye getirebilir. Önden yüklemeli ve kuvvetli faiz ayarlamalarıyla döviz kurunda kısa vadeli baskılar hafifledi ve bu durum, TL'nin yüksek getirisini sürdürmesini sağlayabilir.

        Politika faizindeki son artış, mevduat faizlerinin daha fazla artacağına işaret ediyor. Önceki yılların tersine riskler devam etse de son adımlar pozitif reel faiz stratejisini destekliyor. Bu durum, vadeli piyasa fiyatlamalarında (forward) TL getirisinin dövizi yenmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor."

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