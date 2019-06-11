11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA play-off finalleri beşinci maçında Golden State Warriors, Toronto Raptors'a konuk oldu.
Sakatlıktan dönen Kevin Durant'in oynadığı maçın ilk çeyreğini Golden State Warriors, 34-28'lik skorla üstün tamamladı. Farkı koruyan Warriors, devreye 62-56'lık avantajla girdi. Warriors'ta Kevin Durant ikinci periyota sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Üç çeyrek kontrol altında tuttukları Leonard’ın dördüncü çeyrekte üst üste 10 sayı atmasına engel olamamışlardı ve Raptors tarihinin ilk şampiyonluğuna çok yakındı.
Bitime dakikalar kala Klay Thompson’ın farkı üçe indiren üçlüğünden sonra sahneye çıkan Stephen Curry de bir üçlük ile skoru 103-103’e getirdi.
Büyük çekişmelere sahne olan son dakikada Thompson bitime 57 saniye kala 106-103'lük üstünlüğü getirirken Toronto farkı 1'e indirdi. Toronto, DeMarcus Caousins'ın hareketli perdesi sonrasında şampiyonluk için son bir şans kazansa da Kyle Lowry, Green tarafından bloklanırken Golden Stae Warrios sahadan 106-105'lik galibiyetle ayrıldı.
Tarihin 3-1 üstünlükten NBA şampiyonluğu kaybeden tek takımı Warriors’ın, 3-1’den geri gelerek evinde seriyi 3-3’e getirme şansı var. Önceki dokuz maçı baldırındaki zorlanma nedeniyle kaçıran ve bu mücadelede aşil tendonundan sakatlanan Durant'in yokluğu, GSW cephesinin canını sıktı. Durant salonu koltuk değnekleriyle terk ederken maç sonrası gözleri dolarak konuşan Myers, KD’nin aşil tendonundan sakatlandığını, yıldızın yarın MR’ının çekileceğini açıkladı.
Golden State Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 8 ribaund, 7 asistle oynadı. Klay Thompson 26 sayı kaydetti. Kevin Durant 11 dakika sahada kaldı ve 11 sayı attı.
Toronto Raptors'ta ise Kawhi Leonard'ın 26 sayı, 12 ribaund, 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Kyle Lowry 18 sayı, 4 ribaund, 6 asist üretti.
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