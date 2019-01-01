01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde son şampiyon Warriors, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Phoenix Suns'ı 132-109 yenerek, sezonun 25. galibiyetine ulaştı.
Warriors'ta all-star oyunculardan Stephen Curry 34 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Kevin Durant 25 sayı, Klay Thompson ise 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.
Bu sezon 29. kez kaybederek konferansında son sırada kalmaya devam eden Suns'ta, DeAndre Ayton 25 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, T. J. Warren 24, Devin Booker 20 sayılık performans sergiledi.
ROCKETS'I HARDEN TAŞIDI
Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 113-101 yendi.
Sezonun 21. galibiyetini elde eden Rockets'ta all-star Harden 43 sayı, 13 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Clint Capela 19 sayı ve 13 ribaunt, Gerald Green 18, Danuel House ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 18'de eşitlenen Grizzlies'ta Kyle Anderson 20, Mike Conley 19, JaMychal Green 17 sayı, Marc Gasol da 14 sayı ve 12 ribauntla oynadı.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 116-108
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 125-100
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 113-101
San Antonio Spurs-Boston Celtics: 120-111
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 123-114
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 122-102
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 109-132
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!