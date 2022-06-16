NBA final serisi 6. maçına sahne olacak Golden State Warriors Boston Celtics maçı için geri sayım başlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenen zorlu maç öncesi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

G.S.WARRIORS B.CELTICS NBA FİNAL SERİSİ 6. MAÇI NE ZAMAN?

Golden State Warriors Boston Celtics NBA final serisi 6. maçı bu gece yarısı TSİ: 04.00'de başlayacak.

G.S.WARRIORS B.CELTICS NBA FİNAL SERİSİ 6. MAÇI HANGİ KANALDA?

Golden State Warriors Boston Celtics final serisi 6. maçı S-Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

2022 NBA FİNAL SERİSİ TAKVİMİ

6. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 17 Haziran Cuma TSİ: 04.00

7. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 20 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00 (Gerekirse)