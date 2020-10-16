İlk olarak 2003'te verilmeye başlayan Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan "Golden Boy" için son 20 açıklandı. İlk olarak 100 kişi olarak duyurulan ve sonrasında 60'a indirilen aday listesine güncelleme geldi ve liste 20 kişiye düşürüldü. Milli futbolcumuz Ozan Kabak son 20 arasına kalamadı... İşte Golden Boy adayları...