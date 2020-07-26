Gölde Dehşet filmi oyuncuları ve konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gerilim/ Korku türündeki Gölde Deşhet filmi hakkında detaylar haberimizde...

GÖLDE DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerinde Dolph Lundgren, Sara Malakul Lane, Lily Brooks O'Briant ve James Chalke bulunuyor.

GÖLDE DEHŞET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birçok insanın köpekbalıları tarafından öldürüldüğü Tahoe gölünde, yasadışı hayvan kaçakçılığından tutuklanan ve bir süre önce tahliye olan Clint Gray sebep olduğu dehşetten kızını kurtarmaya çalışacaktır.