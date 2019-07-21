Gölde Dehşet oyuncuları kimler? Gölde Dehşet konusu nedir? Sinemseverler tarafından merak konusu oldu. IMDB'si 3.5 olan Gölde Dehşet Kanal D'de saat 23,45'te ekranlarda olacak.

GÖLDE DEHŞET OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Dolph Lundgren, Sara Malakul Lane, Lily Brooks O'Briant ve James Chalke bulunuyor.

GÖLDE DEHŞET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birçok insanın köpekbalıları tarafından öldürüldüğü Tahoe gölünde, yasadışı hayvan kaçakçılığından tutuklanan ve bir süre önce tahliye olan Clint Gray sebep olduğu dehşetten kızını kurtarmaya çalışacaktır.