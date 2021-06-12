Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi!nin Küçükboğaz Gölü kenarında bulunan bir restoran personeli, gölde yavru bir yunus balığı gördü ve durumu hemen işletme sahipleri Hüseyin ve İsmail Şentürk’e bildirdi.
Haber verilmesi üzerine işletme sahibi İsmail Şentürk, tereddüt etmeden kıyafetleriyle göle girdi ve yavru yunus balığını bulunduğu yerden çıkararak işletmesinin havuzuna koydu.
Şentürk, burada kısa bir süre beklettikten sonra uzunluğu 50 santimetreyi bulan yavru yunus balığını yaklaşık 200 metre mesafede bulunan Karadeniz’e doğru hızla koşarak balığı denize bıraktı ve ölmesini engelledi.
YAVRU YUNUSU DENİZLE BULUŞTURDU
Olayı aktaran restoran işletme sahibi Hüseyin Şentürk, “Bizler restoranımızda müşterilerimize hizmet etmeye devam ederken arkadaşlarımız koşarak geldi. Gölde yunus balığı olduğunu söylediler. Tabii bizde de bir heyecan ve merak oluştu. Koşarak geldik. Gerçekten de yunus balığı vardı. Karaya vurmuş, sersemlemişti. Kardeşim, düşünmeden hemen göle girdi. Yunus balığını aldı, denize getirdi. Bu şekilde yunus balığını denizle buluşturduk” dedi.
İsmail Şentürk ise, “Denizin açık olduğu bölgeden göle giriyor. Sazlıkların oradan kendine çıkacak bir yer arıyordu. Buraya bizim iskeleye doğru geldi. Biz de buradan merdiveni aşağına indirdik. Ardından göle indim, aldım. Zaten yunus oksijensiz kalmıştı. Hemen kendi havuzumuza attım. On saniye kadar beklettim. Hemen aldım ve 200-250 metre uzaklıktaki denize koşa koşa götürdüm ve bıraktım. Hayvan hemen kendine gelemedi. On dakika kadar da tuzlu suda müdahale ettik. Sonrasında hayvan kendine geldi ve öz yurduna gitmiş oldu” diye konuştu.
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