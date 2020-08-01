Gölcük'te tatilci yoğunluğu yaşanıyor - BOLU

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Yılın dört mevsiminde binlerce turisti ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu yaşanıyor.Ramazan Bayramı'nda ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan tabiat parkı, Kurban Bayramı'nın ikinci günü büyük oranda doldu.Tabiat parkına gelen tatilciler, göl çevresindeki iskelelerde hatıra fotoğrafı çekerek, bisiklet ve golf arabalarıyla göl turu atarak ve piknik alanlarında mangal yakarak, vakit geçirdi.Bölgede görev yapan tabiat parkı görevlileri ve jandarma ekipler, tatilcileri, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı.