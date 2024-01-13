Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
Tabiatın kalbi olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı
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Ankara ile İstanbul arasında yer alan, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkında kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.
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Yağışın ardından tabiat parkında kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.
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Hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle de tabiat parkındaki gölün yüzeyi buz tuttu.
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Göl çevresine uyarı tabelaları asan yetkililer, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda ikaz ediyor.
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Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı havadan görüntülendi.
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