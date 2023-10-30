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        Haberler Yaşam Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar

        Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar

        Bolu'da sonbahar mevsimi ile renklenen Gölcük Tabiat Parkı'nda, sararan yapraklar ile yeşilin çeşitli tonları güzel manzaralar oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:16
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          Her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar ile çeşit çeşit renge büründü.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          Çam ormanları ile çevrili parkta, sararan yapraklar ile yeşilin çeşitli tonları güzel manzaralar oluşturdu.

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          Sonbaharda parkın tadını çıkarmak isteyen tatilciler, göl kenarında yürüyüş yapıp, bisiklet ile tur attı.

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