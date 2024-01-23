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        Haberler Yaşam Gölcük Tabiat Parkı'nda 'sömestir' yoğunluğu

        Gölcük Tabiat Parkı'nda 'sömestir' yoğunluğu

        Bolu'da karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler, göl manzarasını izleyip, yürüyüş yaptı. Sömestir tatilindeki çocuklar da kar topu oynayıp, şambrel ile kaydı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:44
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          Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

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          Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkı, doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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          Tabiat parkı, yarıyıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyeler tarafından ilgi görüyor.

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          Günübirlikçi tatilciler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetre olduğu alanlarda kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak, buz tutan gölün çevresinde yürüyüş yaparak ve belirlenen yerlerde piknik yaparak vakit geçiriyor.

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          Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise tatilcileri, buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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