Gölcük Tabiat Parkı'nda 'sömestir' yoğunluğu
Bolu'da karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler, göl manzarasını izleyip, yürüyüş yaptı. Sömestir tatilindeki çocuklar da kar topu oynayıp, şambrel ile kaydı
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
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Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkı, doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
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Tabiat parkı, yarıyıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyeler tarafından ilgi görüyor.
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Günübirlikçi tatilciler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetre olduğu alanlarda kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak, buz tutan gölün çevresinde yürüyüş yaparak ve belirlenen yerlerde piknik yaparak vakit geçiriyor.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise tatilcileri, buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.
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