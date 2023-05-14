GÖLCÜK, İZMİT, KANDIRA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Gölcük, İzmit, Kandıra Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Gölcük, İzmit, Kandıra Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz.
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Gölcük 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Gölcük 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
İzmit 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
İzmit 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Kandıra 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Kandıra 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız