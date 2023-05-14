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Gölcük, İzmit, Kandıra Seçim Sonuçları 2023: Gölcük, İzmit, Kandıra Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Gölcük, İzmit, Kandıra Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmek için sandığa gitti. Saat 17.00'de tamamlanacak oy verme sürecinin ardından Gölcük, İzmit, Kandıra seçim sonuçları Haberturk.com'dan takip edilebilecek. İşte, Gölcük, İzmit, Kandıra Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 14.05.2023 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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