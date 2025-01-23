Golbol Kadın Milli Takımı, 2024'ün en iyi takımı seçildi
Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından 2024 yılının en iyi takımı seçildi.
Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından 2024 yılının en iyi takımı seçildi.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamada, "2024 yılının en iyi takımı, Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından Golbol Kadın Milli Takımımız seçildi. Bu muhteşem başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı yürekten kutluyoruz." denildi.
Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024'te aldığı altın madalyayla paralimpik oyunlarında üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde etmişti.