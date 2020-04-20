Gölbaşı'nda Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor - ANKARA

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını yerine getiriyor.Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları ilçe merkezinden en uzak noktaya da hizmeti aksatmadan götürüyor.Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörlerinden Vedat Ali İnam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün vatandaşlara hizmet götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
112, 156 ve 155 gibi acil yardım hatlarını arayan vatandaşların taleplerini 7 gün 24 saat yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran İnam, "Vefa Sosyal Destek Gruplarında 473, iletişim merkezinde 43 arkadaşımız var ve bunlar kamu görevinde bulunan yöneticiler, muhtarlar, imam, öğretmen." dedi.
Vatandaşlardan ilginç talepler de aldıklarını ifade eden İnam, "İlkokul ikinci sınıfa giden bir öğrenci evde sıkıldığını ve kuzu sevmek istediğini söyledi. 16 yaşındaki bir kişi de kuşu rahatsızlanmıştı, bunun için veteriner talep etmişti." diye konuştu.Ekiplerin evine ekmek götürdüğü yaşlı çift, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kahramankazan ilçesinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
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