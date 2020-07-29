Gölbaşı'nda 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu - ANKARA

Seğmenler Mahallesi 925 Sokak'ta bulunan binanın çatı katında, yangın çıktı.Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.Binanın çatı katına hasar veren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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