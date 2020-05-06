Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı en sakin günlerini yaşıyor

AA

Gölbaşı, Yeşilova ve Azaplı göllerini de kapsayan 16 bin 870 dönümlük alandaki tabiat parkı, koronavirüs tedbirlerinin alınmasıyla sessizliğe gömüldü.

Tabiat parkı içerisindeki göl kıyısında bulunan ördekler, karaya çıkarak sakinliğin keyfini sürüyor. Piknik alanlarında da çiçekler açmaya ve çimler yeşermeye başladı. Tabiat parkında bugünlerde kuş sesleri yoğun şekilde yankılanıyor.

Tabiat parkının ziyarete açıldıktan sonra da aynı şekilde kalması için ziyaretçilerin doğaya hassas davranmaları gerektiği ve doğada ayak izlerinden başka iz bırakmamaları gerektiği ifade edildi.

Öte yandan tabiat parkında kuş gözlem kulesi, tanıtım ve gözlemevi ile seyir terası da bulunuyor. Parktaki göllerde ise göçmen kuşlar ve farklı balık türleri yaşıyor.