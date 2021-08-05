Komedi türündeki Gol Kralı filmi toplam 1 buçuk saat sürüyor. Aziz Nesin'e ait olan hikayede, Kartal Tibet, Bülent Oran, Memduh Ün ve Osman Seden senaristliği üsleniyor. İşte, Gol Kralı oyuncuları ve ne zaman çekildiği hakkında bilgiler...

GOL KRALI FİLMİ KONUSU

Taşralı saf ve temiz yürekli genç Sait Sarıoğlu, sokakta gezdiği sırada ansızın hayatının aşkını görür. Taşralı genç futbol hastası bir kız olan Sevim Ferferik’e aşık olmuştur. Sevim ve ailesi de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol girer. Sait, bu süre içinde futbolcu olmaya karar verir. Sevim’in gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Gözlerindeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar ve bu uğurda gol kralı seçilir.

GOL KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Gol Kralı, 1980 yılında 35 mm renkli filme çekildi. Gol Kralı filminin

çekimleri, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinde çeşitli futbol sahalarından yararlanıldı.

GOL KRALI OYUNCULARI

Oyuncu Rol Notlar Kemal Sunal Sait Sarıoğlu Suna Yıldızoğlu Sevim Ferferik Suzan Avcı Meçhure Gülnur Akay Hemşire Hacer Reha Yurdakul Hasip Ferferik Hüseyin Kutman Hündar Dubara Mürüvvet Sim Mademoiselle Angel Gölge Başar İspanyol Aysel Mete Sezer Antrenör Tomson Yavuz Şimşek Duvar Ahmet Ajlan Aktuğ Üçkağıtçı Ercan Muadelet Tibet Sait'in Teyzesi Berrin Zeki Sezer Selami Yadigar Ejder Sinema Locasındaki Adam Sıdıka Duruer Dolmuştaki Kadın Sevinç Sunan Hemşire Kürşat Alnıaçık Futbolcu Murat Özlük Futbolcu Kemal Ülker Futbolcu Metin Alparslan Futbolcu İbrahim Sesigüzel Futbolcu Kaleci Veli Kurtulmuş Futbolcu Emre Emin Aravi Futbolcu Sabahat İzgü Sinemadaki kadın Handan Adalı Cem Molvan Muzaffer Turan Futbolcu Saadettin Erbil Reha Yurdakul Seslendirme Ayşin Atav Suna Yıldızoğlu Seslendirmesi Erhan Yazıcıoğlu Ajlan Aktug Seslendirme Levent Dönmez Yavuz Şimşek Seslendirmesi Nevin Akkaya Suzan Avcı Seslendirmesi Dinçer Çekmez Mete Sezer Seslendirmesi Pertev Tunaseli Futbol Maçını Anlatan