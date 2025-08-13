Gökyüzünde meteor yağmuru!
Başkentte gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesinde gözlemledi. Üniversitenin İncekteki rasathanesinde düzenlenen Perseid meteor yağmuru etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi
Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan gencinden yaşlısına astronomi meraklıları, teleskoplarla gözlem yapma şansı yakaladı.
