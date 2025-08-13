Habertürk
        Gökyüzünde meteor yağmuru! | Son dakika haberleri

        Gökyüzünde meteor yağmuru!

        Başkentte gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesinde gözlemledi. Üniversitenin İncekteki rasathanesinde düzenlenen Perseid meteor yağmuru etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 00:27 Güncelleme: 13.08.2025 - 00:27
          Başkentte gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesinde gözlemledi.

          Üniversitenin İncekteki rasathanesinde düzenlenen Perseid meteor yağmuru etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

          Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan gencinden yaşlısına astronomi meraklıları, teleskoplarla gözlem yapma şansı yakaladı.

