Gökyüzünde merak uyandıran görüntü: "Sanki takım elbise giymişlerdi"
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren 3 cisim merak uyandırdı. Gördüğü cisimleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ali Değirmenci, "Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla kayda aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yöneldi." diye konuştu.
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Hatay'ın İskenderun semalarında beliren 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci tarafından görüntülendi.
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Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi.
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Gördüğü cisimleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, "Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yöneldi." dedi.
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