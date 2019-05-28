30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Kızılayı Ağrı Şubesi, Yeşilay ve Gençlik Merkezince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Destek Merkezi'nde Refakatsiz Sığınmacı Çocuklar ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için etkinlik düzenlendi.
AA'nın haberine göre, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler çocuklarla kitap okuyarak teknoloji bağımlılığına dikkat çekti.
Programın devamında çocuklar gönüllü ağabey ve ablalarıyla rengarenk uçurtmaları büyük coşkuyla uçurarak büyük sevinç yaşadı.
Şenlikte doyasıya eğlenen çocuklar, uçurtmalarıyla Ağrı semalarını renklendirdi.
Şenliğin ardından Kızılay Şube Başkanlığı binasında verilen iftar yemeğine katılan çocuklara Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Özer çeşitli hediyeler verdi.
Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, çocuklarla bir araya gelip uçurtma uçurmanın keyfini çıkardıklarını söyledi.
Çocukların kendileri için çok özel olduğunu vurgulayan Tatlı, şunları kaydetti:
"Uçurtma şenliği ve kitap okuma etkinliği düzenledik. Kızılay Şubemizin düzenlediği iftar programına katıldık. Sevgi Evleri'nde ve Çocuk Destek Merkezi'nde kalan Suriyeli, Afganistanlı çocuklarımızla iftarda bir araya geldik. Zaten çocukları görüyorsunuz neşeleri yüzlerinden okunuyor."
Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan da çocuklara kitap okumanın farkındalığını kazandırmak ve teknolojiden uzak tutma adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.
Çocukların çok mutlu olduğunu ve uçurtmalarla gökyüzünü süslediklerini söyleyen Aslan, "Amacımız özellikle öğrencilerimizin teknoloji bağımlılığı konusunda kitap okumayı öne çıkararak teşvik etmek istiyoruz. Uçurtma şenliğiyle öğrencilerimizi telefondan, televizyondan ve tabletten artık gerçek oyun alanları olan sokaklara ve eğlencelere çekmek istiyoruz" diye konuştu.
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