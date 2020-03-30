Göksu Deltası'nda yangın - MERSİN

AA

İçerisinde çok sayıda kuş ve bitki türü barındıran Göksu Deltası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye gönderilen ekipler, arazinin bataklık olması dolayısıyla yangına müdahale edemedi.Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çıkış nedeni araştırılacak.