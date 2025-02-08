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        Haberler Gündem Göksu Deltası'nda sazlık yangını - Güncel haberler

        Göksu Deltası'nda sazlık yangını

        Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 01:28 Güncelleme: 08.02.2025 - 01:28
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        Göksu Deltası'nda sazlık yangını
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        Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahalede zorlanılırken, alevlerin çevreye yayılmaması için önlem alındı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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