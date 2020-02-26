Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 80-75 yenerek, yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu. Rakibine son 4 dakika 43 saniyede sayı şansı tanımayan ve 13-0'lık seri yapan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 80-75 galip ayrıldı. Futboldan sonra basketbolda da deplasmandaki galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da erkek basketbol takımının kaptanı Göksenin Köksal da sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Maçın ardından soyunma odasındaki tahtaya bugünün tarihini atan ve üzerine 'Ataşehir hatırası' yazan Göksenin Köksal fotoğraf çektirdi. Twitter hesabından bunu paylaşan milli basketbolcu, Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanlarından Ozan Tufan'ın açıklamasına atıfta bulundu ve "Böyle bir sey olabilir mi ya?" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.