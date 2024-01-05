"KENDİMİ HİÇ BEĞENMİYORDUM"

Göksel, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Aslanağzı saçlar modaydı o sıralar, bir tuhaf kestirmişim saçlarımı. Kendimi hiç beğenmiyordum, beğenmedikçe daha da kötü görünüyormuşum. İyi de oldu aslında. Çünkü o sıralarda eve kapandım. Müzik dinlemeye, deli gibi şarkı söylemeye başladım. Zor bir dönemdi ama bazı zorlukların bizi daha iyiye götürdüğüne inanıyorum. Ben de onun canlı bir örneğiyim.

Fotoğraflar: HT, Depo