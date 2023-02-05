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Göksel, Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinleyicileriyle bir araya geldi. "Bostancı'nın başka bir heyecanı var. Sanki perdenin arkasından benimle birlikte çocukluğum da geliyor"

diyen sanatçının anne ve babası da seyirciler arasındaydı.

Siyah ve kırmızı olmak üzere iki farklı elbise giyen Göksel, konserinde Melike Şahin'i ağırladı.

"BİZ DUYGUDAŞIZ"

Ünlü şarkıcı, "Melike'yi daha kısa bir süredir tanıyorum ama şarkılarımız üzerinden anlıyorum ki biz duygudaşız" ifadelerini kullandı. İkili, 'Benden Geçti Aşk' ve 'Günün Birinde' şarkılarını söyledi.

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