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Haberler Müzik Göksel: Melike Şahin ile duygudaşız - Magazin haberleri

Göksel: Melike Şahin ile duygudaşız

Bostancı'da hayranlarıyla bir araya gelen Göksel, konserinde Melike Şahin'i ağırladı. 'Benden Geçti Aşk' ve 'Günün Birinde' adlı şarkıları Şahin ile seslendiren şarkıcı, "Melike'yi daha kısa bir süredir tanıyorum ama şarkılarımız üzerinden anlıyorum ki biz duygudaşız" dedi

Giriş: 05.02.2023 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Göksel: Melike Şahin ile duygudaşız - Magazin haberleri
”Biz duygudaşız"
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HABERTURK.COM

Göksel, Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinleyicileriyle bir araya geldi. "Bostancı'nın başka bir heyecanı var. Sanki perdenin arkasından benimle birlikte çocukluğum da geliyor"
diyen sanatçının anne ve babası da seyirciler arasındaydı.

Siyah ve kırmızı olmak üzere iki farklı elbise giyen Göksel, konserinde Melike Şahin'i ağırladı.

"BİZ DUYGUDAŞIZ"

Ünlü şarkıcı, "Melike'yi daha kısa bir süredir tanıyorum ama şarkılarımız üzerinden anlıyorum ki biz duygudaşız" ifadelerini kullandı. İkili, 'Benden Geçti Aşk' ve 'Günün Birinde' şarkılarını söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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