Göksel İpekçi'den "Bi' Sen Etmez" (İstanbul Affetmez)
Göksel İpekçi, yeni şarkısı "Bi' Sen Etmez"i (İstanbul Affetmez) dinleyicileriyle buluşturdu
Giriş: 03.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:03
Göksel İpekçi'nin yeni şarkısı "Bi' Sen Etmez" (İstanbul Affetmez) müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Sözü ve müziği Göksel İpekçi’ye ait olan şarkının düzenlemesi ise aranjör Alper Atakan’a ait.
Mixing & masteringi Can Levent imzası taşıyan “Bi’ Sen Etmez (İstanbul Affetmez), tüm dijital platformlarda yerini aldı.