Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Göksel, Harbiye konserinin hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Önceki akşam modacı arkadaşı Burak Sanuk ile bilgisayardan kıyafet seçen Göksel, "Her şeyi bir arada yapmaya çalışıyorum. Önce single, sonra albüm, birde arada Harbiye var. İyi hazırlanmam lazım, o yüzden burada oturduk Burak'la styling yapıyoruz" dedi.