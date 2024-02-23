Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Göksel'in Albüm Habercisi Yeni Teklisi 'Bıçak' Yayında

        Göksel'in Albüm Habercisi Yeni Teklisi 'Bıçak' Yayında

        Göksel, söz ve bestesi kendisine, düzenlemesi Sabi Saltiel'e ait olan yeni teklisi 'Bıçak'ı Cuma Soles Music & Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 10:44 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni teklisini yayınladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göksel’in dramatik tonlardaki yeni şarkısı 'Bıçak', acının içinden güçlü bir başkaldırıyla geçişin hikâyesini anlatıyor. 'Bıçak', her şeye rağmen hayata devam etmenin gücünü ortaya koyuyor.

        Şarkının fotoğrafları için Milano’da Aytekin Yalçın’ın objektifine poz veren Göksel; “Bıçak’ı kalbimin en dar vakitlerinde yazmıştım. Şimdi bir yerlerde, her kim aynı duygularda ise nefesim iyi gelsin isterim. Bütün o saplanan bıçaklardan sonra, iyi ki çarpıyor kalbimiz hâlâ” diyerek yeni teklisini müzikseverlerle paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #GÖKSEL
        #bıçak

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        4 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Başakşehir'deki iş insanı cinayetinde flaş gözaltılar!
        Başakşehir'deki iş insanı cinayetinde flaş gözaltılar!
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Meksikalı eş çocukları kaçırdı!
        Meksikalı eş çocukları kaçırdı!
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Yunanistan'da bu sefer öğrenciler ve eğitmenler sokakta!
        Yunanistan'da bu sefer öğrenciler ve eğitmenler sokakta!
        ABD, 52 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı
        ABD, 52 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı
        Habertürk Anasayfa