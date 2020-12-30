Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve CEO´muz Mustafa Eröğüt, aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilen Slovak futbolcumuz Martin Skrtel'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu" denildi.

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