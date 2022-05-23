Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Gümüşdağ, “Sizler basın mensupları olarak bizi sezon boyu bizi takip ettiniz, sizlere teşekkür ediyoruz. Bugünkü maçta ilk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarı da Trabzonspor daha iyi oynadı. Bizim DNA’mızda Avrupa var. 8 sezonun 7’sinde Avrupa’da yer aldık. Bu demek oluyor ki, 7 sezon 5. dahi olmamış bir takım. Bu da şampiyonluk kadar kıymetli bir değer. Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu başta olmak üzere, yardımcı hocalarımızı, kaptanlarımızı, oyuncularımız kutluyorum. Bizim bugünkü mücadelemizden çok, sezon başından bu yana önemli bir mücadelemiz oldu. Avrupa’ya gitmeyi de hak ettik. Bu maçın bizim için de önemi çok büyüktü. Şampiyonlar Ligi’nde de oyuncuları tebrik ediyorum" diye konuştu.
Avrupa’ya gittikleri her dönemde puan topladıklarına dikkat çeken Gümüşdağ, "Avrupa’ya gittiğimiz her dönemde puan toplayan takım olduk. Bizim Avrupa hedefimiz her zaman ligden dahi öndedir. Orada da zorlayabildiğimiz kadar zirveye doğru çıkmaya çalışacağız. Hazırlanıp sezonu iyi planlayıp, inşallah Avrupa’da iyi bir yerde bitirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı. Haziran ayında yapılacak olan TFF Genel Kurulu’nda başkan adayı olacağına yönelik iddialar hakkında da konuşan Gümüşdağ, "Ben yaklaşık 17 yıldır Türk futbolunda, kulüp başkanlığı, TFF 1. Başkanvekilliği ve Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptım. Kulüp başkanlarımızın geneli böyle bir teveccühte bulunup talep ettiler ama şu anda enerjimin tamamını hem işlerime hem de kulübüme ayırmaya karar verdim. Dolayısıyla TFF Başkan adaylığını düşünmüyorum. Ama aday olacak arkadaş da, Türk futbolunda bence azalan, hatta kaybolan güven ortamını sağlayacak iyi bir isim olursa, Başakşehir olarak destek verip vermeyeceğimizin de fikrini söyleriz. Aday olacak isme bakacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
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