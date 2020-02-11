TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in de katıldığı Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3.5 - 4 saat süren toplantının ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalar yaptı.

Toplantıya dair bilgiler veren Gümüşdağ "Kulüpler Birliği toplantısında tüm başkanlar hakemlerle ilgili şikayetlerini sıraladı ama MHK'ya bir güven var, onu görüyorum. VAR hakemlerinin daha da çoğaltılması, eğitilmesi ve IFAB kurallarına riayet etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.