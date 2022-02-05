Medipol Başakşehir'in deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu başta olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Başakşehir'e yakışan bir mücadele gösterdiler. Geçen haftalarda da iki talihsiz mağlubiyetimiz oldu ama tüm arkadaşlarımızın önemli mücadelesi vardı. Futbolda her türlü netice olabiliyor. Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir'in her zaman şampiyonluğu kovalayan bir takım olduğunu aktaran Göksel Gümüşdağ, şöyle konuştu:
"Biliyorsunuz her zaman zirveyi zorlayan, sürekli yarışın içinde olan, Avrupa kupalarını zorlayan, hatta şampiyonluk yaşamış bir takımız. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Başakşehir hep şampiyonluğu zorlayan bir takım. Önümüzde daha oldukça fazla maç var. Üç puanlık sistemde 5-10-15 puan kapatılabilen bir durum. Geçmişte biz 8 puan farktan şampiyonluğu verdik. Dolayısıyla her zaman zirveyi, şampiyonluğu zorlayan bir takımız. Birincilik, ikincilik her zaman hedeflerimizden biri."
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Göksel Gümüşdağ, "Bugün haberimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hanımefendinin kovid-19 olduğunu duyduk. Allah'tan şifa diliyoruz. Bir an evvel inşallah sağlıklarına kavuşurlar. Durumlarının iyi olduğunu da öğrendik. Başakşehir ailesi olarak da bir kez daha acil şifalar diliyoruz." şeklinde konuştu.
Turuncu-lacivertli takımın transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Gümüşdağ, "Trezeguet, Mısır ile finale kaldı. Muhtemelen salı günü burada olur. Benficalı oyuncu (Pizzi) ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticelendireceğiz." açıklamasında bulundu.
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