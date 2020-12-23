Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertli ekipte Rafael, İrfan Can Kahveci ve teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart gördü.

Karşılaşma sonrası stadyum dışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Maçtan çok maalesef hakemin öne çıktığı bir müsabaka oldu. Özellikle ilk yarı zannediyorum 12. dakikada Gustavo'ya verilecek direkt kırmızı kartı ki VAR'da da tecrübeli hakem olmasına rağmen kırmızı kartı veremeyince, bizim oyuncuların psikolojik olarak sıkıntıya girmesini sağlamış oldu. Baktığınızda maç boyu, 90 dakika Caner diye oyuncuyu hepimiz dinliyoruz; sicilini de biliyoruz, buna rağmen 90 dakika kart çıkaramıyor. İrfan Can olunca 2 kelimeye çıkartıyorlar. Yani ben şöyle düşünüyorum; tabi Rafael'e bakıyorsunuz, bütün Türkiye gördü; değmiyor bile. 'Niye yapıyorsunuz bunu' diyor hakeme, kart görüyor. Fenerbahçe'ye değil sitemimiz. Maç kazanırsınız, kaybedersiniz ama keşke 11 kişiyle 4-1 yenilseydik. İlk yarı 3-4 olacak maç ama siz bu sahada adaleti sağlayamadığınız zaman, neticeye gitmiyor bu işler. Hakemin maalesef kariyeri de gösteriyor ki bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil ki bir de seyircisiz bir maç. Buna rağmen ezildi. Hakaretler ediliyor dokunamıyor. Bu lig bu şekilde nasıl biter" diye konuştu.

"BİRAZ ŞAHSİYETİ VARSA BEN UYUYAMAYACAĞINI BİLİYORUM"

"Biz geçen yılın şampiyonuyuz. Şampiyon takıma direnç gösterilmesi normal ama hakemlerin bazılarının bu direnci göstermesinin anlaşılması güç" diyen Gümüşdağ, "Ben hakemin bu gece uyku uyuyabileceğine inanmıyorum. Biraz Allah korkusu varsa, biraz şahsiyeti varsa ben uyuyamayacağını biliyorum. Bütün sporseverler bunu böyle görüyor. Raporunu da göreceksiniz. Bunlar yazılacak rapora. Ama siz insanların sinirleriyle oynarsanız, böyle bir maçı iki kırmızı kart, Okan Buruk'u atmak... Şu, bu; yani bunlar enteresan. Başakşehir'in tarihinde böyle maç çok çok azdır. Biz şampiyonluğa giderken bile böyle sorunlar yaşamadık. Bunlara sessiz kalamayız. Bu maç geçer, Başakşehir yarıştan kopmayacak. O zirveye tutunmaktır amacımız. Bu kadar stresli bir maç oynanırken, bu kadar seviyesi düşük, kalitesi düşük bir hakem verilir mi ya! Bu hakemlerle lig bitmez. Daha başındayız. Yarın öbür gün farklı yerlere gelir. MHK heyeti, federasyon bunu sorgulamalı" açıklamasında bulundu.

BASIN MENSUPLARININ DIŞARIDA BEKLETİLMESİNE ELEŞTİRİ

Başkan Göksel Gümüşdağ, TFF talimatları gereği basın mensuplarının yol kenarında tutulmasını da eleştirdi. Gümüşdağ, "Şimdi bakıyorum basın açıklaması yapacağız. Bu soğukta girişte müsaade edilmiyor. Bu talimat niye değişmez, bu kadar insan burada donmasın, bir karar değiştir 5 dakikada ya! İçerde kavga ediyorsunuz, görüyorum. Bir kulüp başkanı buraya çıktığında burada bu olaylarla neden yüz yüze kalsın, siz niye yüz yüze kalasınız. Sıkıntılar çok. Kimseyi kırmak istemiyorum. Ben mağlup olduğumuz maçta konuşmam ama bu maçı oradan alıp buraya verecek kararları verdiğinde ben başkan olarak konuşmak zorundayım" dedi.

"BAHATTİN ŞİMŞEK'TEN HAKEM OLMAZ"

Kendilerinin doğru gördüklerini başkalarının yanlış görebileceğine vurgu yapan Gümüşdağ, "Ben hakem rezaletine dikkat çekiyorum. Baktığınızda VAR'daki tecrübeli hakem çağırıyor, hepimiz bakıyoruz; kırmızı kart, net! Ama bakıyorsunuz yok. Rafael'de değme yok. Çocuk çıldırıyor, iki kartla atıyor. İrfan Can iki kelime söylüyor, atıyor. Böyle olmaz, bu hakemlerle olmaz. Bahattin Şimşek'ten de hakem olmaz" şeklinde konuştu.

"MESELEM FENERBAHÇE DEĞİL, HAKEMİN ACİZLİĞİ"

MHK ile görüşüp görüşülmeyeceğiyle ilgili soruya da Gümüşdağ, "Sayın Tatlı'nın dürüst bir insan olduğunu biliyorum ama bu hakemin bu oyunu buradan tansiyonlu hale getirmesine o adam ne yapacak bilmiyorum. Bu maçtan sonra herhalde maç da almaz. Bana değil başkasına da yapmasın. Eğer bir hata varsa, bunu hiçbir kulübe yapmasınlar. Fenerbahçe normal şartlarda 4-1 yense saygı duyarım, bu doğal. Meselem Fenerbahçe değil, hakemin acizliği, sahada ezilmesi" cevabını verdi.

"DAHA BU HAFTALARDA BU KADAR GERGİNLİK OLURSA BU LİGİN SONU GELMEZ"

Kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk ile görüşme yapıp yapmamasının sorulması üzerine ise Göksel Gümüşdağ, "4. hakem onu itmiş, 'Ben de onu ittim' diyor. Oraya gelene kadar... Bu lig bizim ligimiz, bu takımlar bizim. Hakemlerin de seviyesi belli. Bahattin Şimşek´in seviyesi malum. Bu adam bu maçı izlediği zaman, bu rezaleti kendisi de görecek; e ne olacak! VAR'da da tecrübeli bir adam var. Durumları gözlemliyoruz, takip ediyoruz, anlatıyoruz. Bunların her birini deneyeceğiz. Başka bir şey denememiz gerekirse onu da deneriz. Daha bu haftalarda bu kadar gerginlik olursa bu ligin sonu gelmez" dedi.