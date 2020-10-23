Göksel Gümüşdağ: "Azerbaycan ve Karabağlı can kardeşlerimizi burada ağırlamaktan onur duyacağız"

Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, Karabağ'ın, Villarreal ile oynayacakları maçı sahalarında oynamak için başvuruda bulunduğunu ve bunun UEFA tarafından kabul edildiğini açıklayarak, "Dün kulübe geldiğimde kulübümüzün CEO'su Mustafa Bey bana UEFA'nın, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ Kulübü'ne Azerbaycan'da maç oynatmaya müsade etmediğini, farklı farklı ülkelerde oynayabilirsiniz diye önerilerde bulunduklarını söylediler. Önerilen ülkeler içerisinde Türkiye de var. Onlar da (Karabağ Kulübü) UEFA ve kulüp onay verirse Türkiye'de Başakşehir Futbol Kulübü'nde oynamak istedikleri talebinde bulunmuşlar. Ben de kulübümüzün CEO'suna şunu ilettim, Azerbaycan ve Karabağlı can kardeşlerimizin hepsini burada ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.
"Biz hep şu duyguyu yaşarız, iki devlet tek millet." sözünü kullanan Gümüşdağ şöyle konuştu:
"Dolayısıyla dostluklar ve kardeşlikler zor günde belli olur. Biz stadımızı da kulübümüzü de hatta evimizi bile açarız. Hemen arkadaşlara da gerekli açıklamayı yaptım, 'Hemen irtibat kurun, bizden en ufak olumsuz bir durum yok, hazırız' dedim. Hemen UEFA'ya bildirmişler, UEFA da bize bildirdi, onayını verdiler. Karabağ'ın üç maçı var, baktığınızda önümüzdeki hafta çarşamba günü Paris Saint Germain ile maçımız var. Bir gün sonrası Karabağ'ın da Villarreal ile maçı var. Zeminde endişe olur gibi şeyleri bile düşünmedik, hiç böyle bir şeyi konuşmaya bile gerek yok. Biz en iyi şekilde, evimizde ağırlamaya hazırız. Azerbaycan can kardeşlerimizi, Karabağ kulübünü, başkanıyla yönetimiyle hepsini burada en iyi şekilde ağırlayacağız. Hemen onayını verdik. Hatta biz 3 maç onay verdik, zannediyorum UEFA bir maça onay verdi. Eğer diğer maçlara da UEFA onay verirse burada kendi evindeymiş gibi oynayacaklar. Karabağ'ı kendi stadındaymış gibi ağırlayacağız."
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