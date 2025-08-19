Göksel: Denizde kız neşesi

Denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için tatil beldesinde soluğu alan isimlerden biri de Göksel...

Çıktığı tekne turunda pembe renkli bir mayo giyen şarkıcı, tatil fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

Göksel, bu kez bir kez daha tekne turuna çıktı.

Yine aynı pembe renkli mayoyu giyen Göksel bu kez kamera karşısında dans etti.

Tatil anılarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, o anları; "Denizde kız neşesi" notuyla yayımladı.