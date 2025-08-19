Habertürk
        Göksel: Denizde kız neşesi

        Göksel: Denizde kız neşesi

        Göksel, yaz sezonunu pembe renkli bir mayoyla açmıştı. Tatile tekne gezisiyle devam eden Göksel, yine aynı renkli mayoyla kamera karşısına geçti ve dans etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 15:08 Güncelleme: 19.08.2025 - 15:08
        "Denizde kız neşesi"
        Denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için tatil beldesinde soluğu alan isimlerden biri de Göksel...

        Çıktığı tekne turunda pembe renkli bir mayo giyen şarkıcı, tatil fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

        Göksel, bu kez bir kez daha tekne turuna çıktı.

        Yine aynı pembe renkli mayoyu giyen Göksel bu kez kamera karşısında dans etti.

        Tatil anılarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, o anları; "Denizde kız neşesi" notuyla yayımladı.

