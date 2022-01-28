Göksel'den 'Haklıydın'

Şarkıcı Göksel'in yeni single'ı 'Haklıydın' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkının söz ve müziği ünlü sanatçıya ait olan yeni teklinin mix & mastering'i Özgen Akçetin ve Emre Kıral imzası taşırken kayıtlar ise Ozinga stüdyolarında gerçekleştirildi.