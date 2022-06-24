"Canım" yayında

"Canım"ın müziğinde Göksel'le beraber Osman Şahin'in imzası yer alıyor. Şarkının düzenlemesini ise usta aranjör Ozan Çolakoğlu üstlendi.

Şarkısındaki iddiasını video klibinde de devam ettiren Göksel, Elif Demiralp yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Çekimler için özel tasarlanan kıyafetler ise Özlem Kaya'ya ait.

"Canım", tüm dijital platformlarda yerini aldı.