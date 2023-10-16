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        Haberler Müzik Göksel, 'Başkası'nı ilk kez söyledi - Magazin haberleri

        Göksel, 'Başkası'nı ilk kez söyledi

        Konser veren şarkıcı Göksel, sözü ve müziği kendisine ait yeni teklisi 'Başkası'nı ilk kez sahnede canlı seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 14:17 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:17
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        'Başkası'nı ilk kez söyledi
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        Göksel, Volkswagen Arena Sahnesi'nde düzenlenen Oktoberfest'te sahne aldı.

        Göksel, sözü ve müziği kendisine ait yeni teklisi 'Başkası'nı ilk kez sahnede canlı söyledi.

        'Burda Kalayım' ile konser açılışını gerçekleştiren Göksel, ardından 'Sen Orda Yoksun', 'Aşkın Yalanmış', 'Sabır', 'Karar Verdim', 'Yalnız Kuş', 'Acıyor', 'Bi Seni Konuşurum', 'Depresyondayım' gibi parçalarını da seslendirdi.

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