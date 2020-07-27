Gökova Körfezi kıyısında "sosyal mesafeli" çadır kamp

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle çadırlara ilgi gösteren çok sayıda kişi, çadır kamp alanında doğayla baş başa tatil seçeneğini değerlendiriyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Muğla Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 3 ay boyunca misafirlerinden uzak kalan Akyaka Çadır Kamp Alanı, yeniden hareketli günlerine dönmeye başladı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler, dev çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadırlarda, aileleriyle körfezin kıyısında kamp yapıyor.
Tatilciler, alanda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak gönül rahatlığıyla tatil yapmanın keyfini yaşıyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla Gökova Körfezi'nin serin sularıyla güne başlayan kamp sakinleri, Akyaka'nın köylerinde yetiştirilen organik ürünlerden oluşan kahvaltılarını, çam ağaçlarının gölgesinde yapma fırsatı buluyor.
- Doğayla iç içe izole tatil imkanı
Muğla'ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletme Koordinatörü Atiye Durmaz, AA muhabirine, 30 hektar alana kurulu kampta, karavan ve çadır kamp tutkunlarının ağırlandığını, alanda elektrik, su, tuvalet ve duş konusunda hizmet verdiklerini söyledi.
Ziyaretçilerin öncelikle danışma bölümünden kayıt formu doldurduğuna değinen Durmaz, sonrasında ateşleri ölçülen misafirlerin kamp alanlarına alındığını dile getirdi.
Tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını vurgulayan Durmaz, "Önceki yıllarda 600 olan çadır kapasitemizi, bu yıl 300'e düşürdük. Gelen ziyaretçiler doğayla baş başa izole bir tatil geçiriyor. " dedi.
- "Deniz ve çadır burada apayrı bir güzellik"
İzmir'den gelen Işılalp Yalçın Akcan, 2008'den bu yana çadır kamp alanında ailesiyle tatil yaptığını ifade etti.
Akyaka'da eşsiz bir manzarada kamp yaptıklarını anlatan Akcan, şunları kaydetti:
"Doğasıyla, temizliğiyle çok keyifli bir yer burası. Pandemi döneminde daha da temiz. Deniz ve çadır burada apayrı bir güzellik. Burada çok güzel dostluklar kuruyoruz. Gökova Körfezi'nin hemen kıyısında çam ormanları arasında kurulan bu alan, bizi çok mutlu ediyor. Eşim bana, yurt dışına lüks bir otele gidelim, dese bile istemem. Bu dönemde kendi çadırımızda olmak çok daha keyifli. Tam anlamıyla bir aile ortamı var."
Samsun'dan Gelen Hazan Atıcı ise günün büyük bölümünü yüzme, yürüyüş ve sosyal aktivitelerle geçirdiklerini söyledi.
Ailesi ve yeğenleriyle 4 yıldır bölgeye tatil için geldiklerini, çok keyif aldıklarını anlatan Atıcı, "Doğayı seven için mükemmel bir alan. Muhteşem koyları ve yemyeşil ormanıyla mükemmel bir alanda tatil yapıyoruz. Burada saat kavramını unutuyoruz. Burası tabiatı ve doğal güzellikleriyle bulunmaz bir cennet." ifadelerini kullandı.
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