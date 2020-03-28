Gökkuşağıyla sanata sarıl

İstanbul Modern, tüm çocukları Sarkis'in 'Gökkuşak' adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ediyor. Çocukların evde kaldığı bu günlerde çizeceği umudun simgesi gökkuşağı resimlerinin fotoğrafları, müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor

İstanbul Modern, sanatı evden çıkmadan deneyimleyebilmeniz için çocukları aileleriyle birlikte keyifli bir etkinliğe çağırıyor. İngiltere'de başlayan gökkuşağı çizip pencereye asma etkinliğini Türkiye'de İstanbul Modern başlatıyor. Müze, çocukları Sarkis'in 'Gökkuşak' adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşağını çizip evlerinin penceresine yapıştırmaya davet ediyor. Çocuklar gökkuşağı resimleriyle doğanın bir mucizesini sokağa taşıyarak görenlere ümit veriyor.

İstanbul Modern, ailelerden gelen fotoğrafları müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Etkinlikle hepimizin evlere kapandığı bu günlerde sokağa yansıyacak gökkuşağı resimleri aracılığıyla umut aşılanması amaçlanıyor.