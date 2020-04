Gökkuşağını andıran lale tarlasında "Evde kal" mesajı

AA

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Asya Lale firmasına ait, 40 çeşit lalenin üretildiği tarla, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ülkenin dört bir yanına lale gönderen bir üretim merkezi.Özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelen ve 25 milyon lalenin bulunduğu tarlayı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçiler gezemiyor.Firma çalışanları, sessizliğe bürünen lale tarlasının ortasına, yaklaşık 20 bin lale ile "Türkiye'm evde kal geri kalma." yazdı.Asya Lale Üretim Çiftliği Sorumlusu ve Ziraat Mühendisi Ramazan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlayı her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi.Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşların evde kalmaları gerektiğini hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:"Biliyoruz havalar gerçekten çok güzel ama bu salgını en hafif şekilde atlatabilmemiz için alınan tedbirlere uymalıyız ve evde kalmalıyız. Her yıl tarlayı binlerce turist ziyaret ederdi ama bu yıl salgın nedeniyle tarlayı ziyarete kapattık. İnşallah salgını en kısa sürede atlatırsak biz her zaman buradayız, vatandaşlarımızı bekleriz. Bu yüzden vatandaşların salgın sürecinde evde durmaları gerekiyor. Biz de evde kal çağrısına destek vermek amacıyla toplam 40 çeşitten 25 milyon lalenin ekili olduğu tarlamızın ortasına yaklaşık 20 bin lale ile 'Türkiye'm evde kal geri kalma' yazdık."Kılıç, 170 bin metrekare alanda her yıl milyonlarca lale yetiştirdiklerini belirterek "Herkes farklı şekilde evde kal çağrısına destek verdi. Biz de lale işiyle uğraştığımız için böyle bir çalışma yaptık. 'Türkiye'm evde kal' diyerek vatandaşların dışarı çıkmamalarını istedik. 'Geri kalma' derken de 'Evde kal ama yine de çalış ve üret' demek istedik. Böyle bir mesaj vermeyi amaçladık. İnşallah daha güzel günler gelecek. Bu salgını da atlatacağız ama şimdilik lütfen evlerimizde kalalım." diye konuştu.