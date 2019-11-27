Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri, sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

AA'nın haberine göre Tuzluca ilçesinin batısındaki tepeler kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı renk cümbüşüyle göz kamaştırıyor.

Gökkuşağı Tepeleri, sosyal medyada yer alan görüntülerinin yanı sıra basına yansıyan haberlerle kazandığı ünü sayesinde bölgenin turizm potansiyeline de katkıda bulunuyor.

HER MEVSİM ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLUYOR

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı bölgesinde bulunan renkli ve farklı büyüklükteki tepeler, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Elçin Telli, yaptığı açıklamada, Gökkuşağı Tepeleri'nden alınan toprak örnekleriyle çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tepelerin, görülmeye değer nadide doğal güzelliklerden olduğunu ifade eden Telli, "Bu tepelerde dünya üzerinde birkaç yerde olan bir görsel şölen var. Sarı, kırmızı ve kahverengi topraklar bulunuyor. Fiziksel testlerini, kimyasal testlerini yaptık, içerisinde kalsiyum, magnezyum gibi yoğun toprak ham maddeleri var, özellikle demir oksit oranı var." diye konuştu.

Telli, toprak yapısında tuzun yanı sıra 3 ana rengin olduğunu aktaran Telli, "Renk ayrımının olmasının nedeni içerisindeki ham maddeler. Demir oranlarının farklılıkları, demir çeşitleri var" ifadelerini kullandı.

"GEZİLMESİ GEREKEN HARİKA YERLERDEN BİRİ"

Ziyaretçilerden Habibe Barbaros ise ilçedeki doğal güzellikleri keşfetmek için bölgeye geldiklerini belirterek, "Gökkuşağı Tepeleri çok güzel. Gezilmesi gereken harika yerlerden biri. Herkesin mutlaka gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.

Eşsiz güzelliği görmeye gelen ziyaretçilerden Büşra Ege de son zamanlarda tepelerin adını fazlasıyla duyduklarını, bu yüzden ziyaret ettiklerini anlattı.

Bölgeye hayran kaldıklarını dile getiren Ege, şunları kaydetti:

"Gezi amacıyla Tuzluca ilçesine geldik, Gökkuşağı Tepeleri'ni ziyaret ettik. İnsanların gelip görmesini istiyoruz ve buradaki faaliyetlere katılmalarını öneriyoruz. Zorlukları aşa aşa tepelere çıktık ve çok güzel manzaralar gördük. Benzerine nadir rastlanır görüntüler var. Buraya her geçen gün daha fazla ziyaretçi geliyor."