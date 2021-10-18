Gokısafilmfest başlıyor

'Dalga' temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenecek GOKISAFİLMFEST, zengin program içeriğiyle 22 - 24 Ekim arasında Ordu'da gerçekleşecek. Festival kapsamında bu yıl, ulusal yarışmalı bölümün yanı sıra film gösterimleri, sinema sektöründeki deneyimli isimlerin birikimlerini aktardığı çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşiler, konser ve masterclasslar sinemasever izleyicilerle buluşacak

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Geniş bir kitle tarafından takip edilen kısa filmlerin yapımını özendirmek, uygun koşullarda gösterimini ve izleyiciye ulaşmasını sağlamak, ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları desteklemek, kısa filmi tanıtmak, dünyadan ve Türkiye'den gelen farklı kültürlerdeki örneklerini sunmak, bir festival kültürü içinde kısa filmin tartışılacağı platformu sağlamak, sinemaseverlerin keyifle izleyecekleri bir festival geleneği oluşturmak amacıyla Gokısafilmfest ilk olarak 2017'de gerçekleştirildi.

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Festivali bu yıl itibari ile her yıl sanat'a üreterek katkı sağlayan bir sanatçıya adanacak. Bu yılın sanatçısı Zuhal Olcay. Festival, Olcay'ın 'Hiçbir Yerde' filmi ile açılacak. Festivalde ayrıca 'Zuhal Olcay Kısa Film Seçkisi' katılımcılarla beraber izlenecek.

GOKISAFİLMFEST'e 239 film için başvuruda bulunuldu. Finale kalan 12 film;