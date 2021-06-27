Bodrum tatili sürüyor

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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Ocak ayınca kızı Adel'i kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, tatil sezonunu açtı.

Soluğu eşi Buket Töre ile birlikte Bodrum'da alan Töre, önceki gün plajda objektiflere yansıdı. Çiftin denize girmek yerine gün boyu güneşlenerek sohbet etmeyi tercih ettiği görüldü.

'EVLİLİK' İTİRAFI

Geçtiğimiz sene mart ayında Bebek Sahil'de yürüyüş yaparken görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Muhabirlerin, "Buket Hanım soy isminizi aldı. Evlendiniz mi?" sorusuna Töre, "Geçtiğimiz ay evlendik. Artık evli bir çiftiz. Her şey yolunda ve çok mutluyuz'' yanıtını vererek, evlendiklerini ilk kez açıklamış olmuştu.