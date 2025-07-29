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        Haberler Magazin Gökhan Tepe: Transparan kıyafet giymem - Magazin haberleri

        Gökhan Tepe: Transparan kıyafet giymem

        Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Gökhan Tepe, sahne kostümlerine dair dikkat çeken açıklamada bulundu; "Transparan kıyafet giyemem"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 09:21 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:21
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        "Transparan kıyafet giymem"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Gökhan Tepe, Kıbrıs'ta sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı; "Derde Âşık Olmuşuz' şarkımız haziran ayında çıktı. Uzun süredir de bekleniyordu. Dinleyicilerimle buluşturduğum için mutluyum. Yeni bir versiyon üzerinde çalıştık. Ağustosun başında da o çıkacak. Güzel geri dönüşler alıyorum. YouTube'da güzel bir izlenme yakaladık. Ben ve tüm ekibim çok mutluyuz" diye konuştu.

        "SAHNEDE TRANSPARAN KIYAFET GİYMEM"

        Ayrıca sahne kıyafetlerine önem verdiğini ifade eden Gökhan Tepe, zaman zaman kendisinin de kıyafetlerde dokunuşlar yaptığını söyledi. Tepe, sahnede transparan kıyafet giymeyeceğini söyledi ve "Transparan kıyafet giyemem herhalde. Vücudu çok müsait olanların, taşırım diyenlerin giymesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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        "6 AYLIK SÜREÇ DEPRESYONLU GEÇTİ"

        Bir dönem oyunculuk yapan Gökhan Tepe, artık ekranlarda neden olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Tepe; "Elveda Derken' adlı dizide rol almıştık. Orta Doğu’da yayınlandı. 4 başrolden biriydim. Benim müziğe geri dönüş sağlamam diziden 6 ay sonrasına tekabül eder. Dizi boyunca müzikle hiç haşır neşir olamadım. Tekrar müzik yapabilmem için 6 ay geçmesi gerekti. Bu, beni çok üzdü, yıprattı. O yüzden müzikten kopmama kararı aldım. Bu yüzden de televizyona veda etmiş oldum. Müzikal anlamda bir şey yapamıyor olmak beni çok üzdü. Müzik benim ilk aşkım. Açıkçası üretemeyince bunalıma girdim. 6 aylık süreç depresyonlu geçti" dedi.

        "YENİ AKIM MÜZİKLERİ TAKİP ETMİYORUM"

        Ünlü şarkıcı, ayrıca son dönemin popüler müzikleri arasında yer alan rap ve hip hop tarzı müzikleri dinlemediğini belirtti. "Yeni akım müzikleri takip etmiyorum" diyen Tepe; "Saygı duyuyorum ama çok fazla meyil vermek istemiyorum. Kendi müziğimi devam ettirmeye yani Türk müziği bazlı, Türk melodilerinin, ezgilerini olduğu besteler yapmaya gayret ediyorum. Daha doğrusu içimden gelen o. Ben o tarz müzikleri dinlemiyorum ama çok başarılı arkadaşlar var. Onları takdir ediyorum" şeklinde konuştu.

        Daha sonra müzik hayatında 30'uncu yılı kutlamaya hazırlandığını söyleyen Gökhan Tepe, şu ifadeleri kullandı: Yapmadan önce her gece dua ederim "Allah'ım bana güzel bir beste yapmayı nasip eyle" diye. Hayatım hep böyle geçiyor. Kendi evimde stüdyomu tekrar kurdum. Orada vakit geçiriyorum. Bestelemeye devam ediyorum.

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        #Gökhan Tepe

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