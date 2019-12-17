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Müzisyen çift Gökhan Tepe ve Aylin Özer, oğlu Denizhan'ı geçtiğimiz günlerde kucağına almıştı. 2016 yılında meslektaşıyla evlenen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından eşi ve oğlunun bulunduğu bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Tepe, fotoğrafın altına şu sözleri ekledi:

Hoşgeldin canımız oğlumuz Denizhan... Seni bize emanet edene şükürler olsun! Allah, tüm evlatlarımızı korusun. Sağlıkla, mutlulukla güzel yıllarımız olsun...